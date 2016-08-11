Дамаск, 12 августа, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Курдскими отрядами самообороны уничтожен высокопоставленный чин «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии и Ираке, отвечавший за экспорт нефти с захваченных территорий. Об этом 12 августа, со ссылкой на источник в Пентагоне, сообщает Reuters.

jan Sefti Пешмерга («идущие на смерть»), курдские военизированные формирования

Сообщается, что Сами Яссим аль-Джубури, также известный как Хаджи Хамад, полевой командир ИГИЛ (запрещена в России), считающийся «нефтяным министром» непризнанного халифата, был уничтожен в ходе операции курдских сил самообороны на иракско-сирийской границе, вблизи города Каим. С ним были уничтожены телохранители и рядовые бойцы ИГИЛ (запрещена в России). Пентагон сообщает, что военное ведомство США было «в курсе» операции, курды «координировали свои действия с иракскими силами безопасности».

Курдские силы самообороны, пешмерга, являются одной из серьезных сил, действующих в зоне конфликта в Ираке и Сирии. Курды противостоят исламистам с самого начала конфликта. С войсками действующего президента Башара Асада курды находятся в сложных отношениях: отряды пешмерга на сегодняшний день считаются частью коалиции, возглавляемой США. Тем не менее, стороны сохраняют нейтралитет и воюют против общего врага.