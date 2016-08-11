Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Российская гимнастка Алия Мустафина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заняв третье место в личном многоборье.

Romain Dauphin-Meunier Алия Мустафина

Золото в состязании выиграла американская спортсменка Симона Байлз, а серебро — её соотечественница Александра Райсман.

Ещё одна российская гимнастка Седа Тутхалян упала при выполнении вольных упражнений и показала только 22-й результат.

Таким образом, на счету олимпийской сборной России уже 17 медалей: четыре золотые, семь серебряных и шесть бронзовых.