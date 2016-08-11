София, 12 августа, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Экс-депутат Народного собрания Болгарии Владимир Кузов, объявивший о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост, публично признался в своей гомосексуальной ориентации и пообещал в случае победы на выборах вывести страну на передовые позиции в мире, пишет болгарская газета «Днес».

В своей предвыборной платформе политик обещает освободить из болгарских тюрем всех заключённых, а также простить все долги гражданам, муниципалитетам, больницам, учреждениям культуры, спортивным организациям и так далее.

«Я признаю, что я гей. Мой выбор цивилизационный. Я хочу, чтобы впервые президентом стал гей. Это обозначит Болгарию на карте мира», — заявил Кузов в эфире телеканала «Нова ТВ».

Отстаивая свою идею выпустить на свободу всех преступников, экс-депутат отметил: «Если принять, что болгарский суд коррумпирован и некомпетентен, то мы не можем говорить о том, что все осуждённые в тюрьмах виновны». Кузов пояснил, что хочет провести в Болгарии реформу «как на Украине». «В одно утро все судьи должны быть уволены», — пояснил он.

Экс-депутат также отметил, что в Народном собрании Болгарии в настоящее время много гомосексуалов, которые скрывают свою ориентацию, однако он не считает такую позицию допустимой. «Я здесь, и я могу помочь, и могу сделать Болгарию номером один на карте мира», — заявил он.

По информации издания, Владимир Кузов был избран в Народное собрание Болгарии в 2005 году от националистической партии «Атака», однако вскоре был исключён из её рядов из-за возбуждённого против него уголовного дела о развратных действиях в отношении 13-летнего мальчика. Политик был приговорён к трём годам тюрьмы, но после апелляции этот срок был заменён ему на условный. Сам Кузов себя виновным не признаёт и заявляет, что дело в отношении него было политическим, поскольку он не хотел голосовать за правительство социалистов и протурецкого «Движения за права и свободы».

Экс-депутат также утверждает, что просил политического убежища в России, и оно ему было предоставлено, однако он принял решение остаться на родине, поскольку условием был отказ от болгарского гражданства.

Следует отметить, что на сегодняшний день Болгария далека от первых позиций не только в мире, но и в Европейском союзе, членом которого она является с 2007 года. Страна, половина населения которой находится на грани бедности, занимает лидирующие позиции в ЕС по росту госдолга, темпам старения и вымирания населения и показателям социальной и экономической неустроенности молодёжи. Болгария в течение уже нескольких лет тщетно пытается присоединиться к Шенгенской зоне, однако этому противится целый ряд стран-членов ЕС, обосновывающих свою позицию отсутствием эффективной борьбы с коррупцией и организованной преступностью в республике.