Нью-Йорк, США, 12 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. С начала текущего года в сфере розничной торговли было уволено 44 000 человек, и это «только начало конца». Об этом 11 августа, со ссылкой на исследование аналитиков компании Challenger, Gray & Christmas, сообщает CNN.

Выброшенный за ненадобностью манекен

Аналитики хедхантерской компании Challenger, Gray & Christmas изучили статистику увольнений и рынок труда по состоянию на июль-август 2016 года, и заверили журналистов в скором крахе отрасли «классической» розничной торговли.

Крупнейшие ритейлеры США неумолимо сокращают персонал и количество магазинов. В четверг компания Macy’s, один из ведущих ритейлеров США, сообщила о предстоящем закрытии 100 торговых центров в стране. До неё крупные сокращения произошли в JCPenney (JCP), Sears (SHLD) и Kohl's (KSS). Причем сокращение «классического» ритейла, розничной торговли в магазинах и универмагах, не связано напрямую с экономической ситуацией — аналитики отмечают рост занятости в сфере услуг и IT, а также в целом стабильные цифры продаж потребительских товаров в стране.

Главной проблемой американских ритейлеров специалисты называют рост сектора Интернет-торговли — потребителям стало гораздо удобнее делать покупки онлайн через сайты типа Amazon и Alibaba — это и дешевле, и подразумевает возможность доставки. Из этого аналитики делают вывод о грядущем крахе «китов» американского ритейла — по их мнению, он неизбежен, если компании типа Macy’s не смогут перестроиться в ответ на вызов Интернет-торговли.