Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Женская сборная России по фехтованию завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях шпажисток на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские медали

В матче за третье место Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Любовь Шутова одержали победу над представительницами Эстонии со счётом 37:31.

Завоёванная медаль стала 16-й в копилке олимпийской сборной России. Теперь на счету российских спортсменов четыре золотые, семь серебряных и пять бронзовых наград.