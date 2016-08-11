Калуга, 12 августа, 2016, 00:18 — ИА Регнум.



Николай Шустов. Иоанн III свергает татарское иго, разорвав изображение хана и приказав умертвить послов. 1862

О работе, проведенной Калужским областным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО), и планах на 2017 год рассказал 11 августа в Москве на Всероссийской конференции общества министр культуры и туризма области Павел Суслов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном профильном ведомстве, за прошедший период в калужском регионе с участием данной организации было реализовано несколько крупных проектов. В их числе калужский министр назвал открытие мемориала на братском захоронении комплекса «Зайцева Гора», военно-исторический фестиваль «Вспомним, братцы, россов славу», изготовление и установку памятника на обновленном мемориале «Гнездиловская высота», который будет торжественно открыт 12 августа этого года.

Говоря о предстоящей совместной работе, Павел Суслов акцентировал внимание на том, что в ближайшее время в Калуге будет осуществлен еще один крупный общероссийский проект — установка памятника Ивану III — создателю Московского государства. В 2017 году, по его словам, планируется реализовать военно-исторический проект «Великое стояние на реке Угре», направленный на сохранение исторических ландшафтов и военно-патриотическое воспитание граждан. Итогом этой работы станет открытие для массового посещения военно-исторического парка «Угра — щит Москвы». Он также заметил, что перед Калужским региональным отделением Российского военно-исторического общества стоит задача создания сети его подразделений в муниципальных образованиях области. В ближайшее время они начнут работу в Козельске, Малоярославце, Боровске, Юхнове и Жукове.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздник иконы Калужской Божией Матери, 31 июля 2016 года на смотровой площадке в калужском городском парке культуры и отдыха был торжественно открыт бронзовый бюст на гранитном постаменте последнему русскому императору Николаю II. Чин освящения памятника провел митрополит Калужский и Боровский Климент.

В 1908 году в память о посещении Калуги императором Николаем II была возведена восьмиметровая стела с двуглавым орлом. Тогда инициативу калужан поддержал председатель Совета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин и оказал необходимое содействие. Впрочем, памятник был уничтожен, не дожила до наших дней и Царская беседка, установленная рядом с памятником в парке.

Желая восстановить историческую справедливость, горожане решили воссоздать историческую Царскую беседку, а рядом установить памятник Николаю II. Было собрано более 1000 подписей калужан, чтоб памятник был установлен именно в городском парке, в месте, где был Николай II.

Напомним, Николай II посетил Калугу в 1904 году. В город император приехал после поездки в Ферзиково, где он благословил войска перед отправкой на войну с Японией. В Калуге Николай II молился в Свято-Троицком Кафедральном соборе, прошел по аллеям парка. В месте, где император любовался видами на Оку, и была установлена Царская беседка.

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