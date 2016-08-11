Минск, 12 августа, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 11 августа подписал указ №308 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий военнослужащих», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

belarmy.by Военнослужащие Белоруссии

Указ принят в целях повышения «уровня социальной защиты военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с сокращением численности Вооруженных сил в 1992—1994 годах». в официальном комментарии сказано: «Тогда пенсия военнослужащим была назначена в неполном размере. При достижении общеустановленного пенсионного возраста, учитывая невысокий размер получаемой «военной» пенсии, большинство из них рассчитывали перейти на трудовую пенсию по возрасту. Но в связи с существенными изменениями в пенсионном законодательстве в 2015 году эти пенсионеры лишились такого права».

Согласно указу для вышеуказанной категории пенсионеров устанавливается увеличение «военной» пенсии за каждый год работы после назначения им пенсии за выслугу лет на 1%. Максимальный размер пенсии ограничен 70% учитываемого денежного довольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Александр Лукашенко обсудил вопросы совершенствования пенсионного обеспечения и социальной поддержки населения с министром труда и соцзащиты Марианной Щёткиной. Помимо прочего были рассмотрены вопросы исчисления стажа госслужащих и проект указа «О пенсионном обеспечении отдельных категорий военнослужащих».