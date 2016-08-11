Нью-Йорк, США, 11 августа, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенный Наций Виталий Чуркин прокомментировал заседание Совета Безопасности Всемирной организации по вопросу произошедшего в Крыму в последние дни. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает телеканал RT.

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Чуркин заявил, что встреча по вопросу обстановки в Крыму была полезной, но были и определённые противоречия. Так делегация США пыталась представить полностью одностороннюю картину происходящего на Украине.

«В остальном, я думаю, что это было полезно для нас, мы предоставили информацию о том, что произошло», — подчеркнул Чуркин.

Он также добавил, что многие члены Совбеза ООН призвали к полному выполнению Минских соглашений, что полностью соответствует российской позиции.

В целом, действия украинской стороны по организации диверсий в Крыму свидетельствует о хаосе в Киеве.

«Они не знают, что делать с Донецком… У украинских властей нет политической воли, чтобы сделать то, что они должны. Вместо того, чтобы собрать эту политическую волю, они пытаются отвлечь внимание на другие вещи», — отметил Чуркин.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) военной разведки Украины.

Также были пресечены попытки ещё двух украинских ДРГ пробиться на территорию Крыма. Кроме того, была ликвидирована украинская агентурная сеть в Крыму, готовившая террористические акты в преддверии парламентских и местных выборов.

Несколько членов украинской ДРГ были взяты в плен. Они дают показания.