Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Российские пляжные волейболистки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали свою первую победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

Пляжный волейбол

В матче третьего тура группы, А Бирлова и Уколова обыграли американок Лорен Фендрик и Брук Свит со счетом 2:1 (21:18, 24:26, 15:13). Это их первая победа в трех матчах, после которой российские спортсменки заняли третье место в своей группе и продолжат борьбу в дополнительном раунде за выход в 1/8 финала, в котором за две путевки в плей-офф будут бороться 4 худших дуэта из занявших третьи места в своих группах. Лидеры шести групп, занявшие вторые места и две лучших пары из занявших третье место, попадают в 1/8 финала напрямую.

Следующие соперницы Уколовой и Бирловой станут известны позднее.