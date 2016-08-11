Тамбов, 11 августа, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. Губернатор поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что «искренне рад» высоким показателям, которые демонстрирует строительная отрасль области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Юрий Степанов. Строители. 1963

«Господь Бог создал Землю, а все остальное создано вашими руками», — сказал он, обращаясь к присутствующим в зале строителям.

К своему профессиональному празднику тамбовские строители пришли с хорошими результатами, отмечается в релизе. Так, в прошлом году сдано в эксплуатацию 825 тыс. кв. метров общей площади, что на 7% выше уровня 2014 года. По вводу жилья на тысячу человек Тамбовская область вошла в пятерку лидеров среди регионов ЦФО. В I полугодии 2016 года рост объёмов жилищного строительства составил 2,7% и достиг почти 270 тыс. кв. метров. В регионе за последние годы возведено немало социальных, культурных, промышленных объектов, проложены километры новых дорог и сетей.

Как подчеркнул Александр Никитин, все эти показатели являются свидетельством высокого уровня развития отрасли и, вместе с тем, говорят о «большом потенциале». «Для области это принципиально важная отрасль. Она имеет центральное значение в формировании структуры валового регионального продукта, занимает ведущее место по объемам инвестиций», — сказал губернатор.

Глава администрации область также обозначил основные векторы дальнейшего развития отрасли, назвав одним из приоритетных направлений создание на территории области новых современных предприятий строительной индустрии. В завершение выступления губернатор пожелал тамбовским строителям счастья, здоровья, удачи, благополучия и вручил большой группе передовиков отрасли почетные грамоты, благодарственные письма администрации области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2016 года в Центральном федеральном округе введено в эксплуатацию 9020,7 тыс. кв. метров жилья, что почти на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Рост показали восемь регионов: Воронежская область (индекс 111,7%), Смоленская область (109,4%), Владимирская область (108,5%), Брянская область (107,9%), Липецкая область (107,1%), Рязанская область (105,8%), Тамбовская область (102,1%) и Курская область (101,5%). В остальных 10-и регионах округа — падение, наибольшее снижение допущено в Ивановской области (индекс 36,3%) и Тверской области (73,6%).