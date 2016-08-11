Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина проиграли четвертьфинальный матч парного разряда олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро, сообщает «Чемпионат».

Теннис

Наши спортсменки в упорной борьбе уступили чешским теннисисткам Андреа Главачковой и Люции Градецкой со счётом 1:6, 6:4, 5:7. В концовке третьей решающей партии Кузнецова и Касаткина упустили тройной матчбол.

За выход в финал представительницы Чехии теперь посоперничают со швейцарскими спортсменками Тимей Бачински и Мартиной Хингис. В другом полуфинальном матче наши спортсменки Елена Веснина и Екатерина Макарова сыграют с чешками Люси Шафаржовой и Барборой Стрыцовой.