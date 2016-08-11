Минск, 11 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Поставки Белоруссией нефтепродуктов на российский рынок сократились на 56%, а поставки на Украину выросли на 64%. Об этом 11 августа проинформировало информагентство БелаПАН со ссылкой на данные официальной статистики по итогам I полугодия 2016 года.

Нефть

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии за январь — июнь составил 8,9 млн тонн — то есть остался на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом в денежном выражении доходы от экспорта нефтепродуктов упали до $2,45 млрд — на 35%.

Поставки нефтепродуктов в Россию составил 163,6 тысячи тонн, сократившись в физическом выражении на 56%, а в денежном выражении — на 62% до $53,3 млн. Поставки на Украину за этот же период превысили 2,2 млн тонн (+64%), в денежном выражении они выросли на 4% до $823,4 млн.

«Украина остается для Белоруссии самым ликвидным рынком. Поэтому даже в случае ограничения импорта российской нефти Белоруссия будет заинтересована продавать нефтепродукты Украине просто потому, что за белорусское топливо мы платим больше, чем другие покупатели», — считает директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Издание отметило, что на фоне продолжающегося белорусско-российского газового конфликта Минэнерго России решило на треть сократить поставки нефти в постсоветскую республику, отметив, что белорусская сторона не выполняет обязательства по поставкам выработанных из российской нефти нефтепродуктов на российский рынок. Правительство Белоруссии обязалось поставить в РФ 1 млн тонн бензинов в 2016 году, однако не спешит выполнять условия двусторонних договорённостей, объясняя свои действия большей выгодой от поставок на другие рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, почти весь объём нефти в Белоруссию поставляет Россия, причём кратно больше, чем составляют объёмы внутреннего потребления постсоветской республики. Добываемая в Белоруссии нефть экспортируется в полном объёме в сыром виде в Германию. Экспорт нефтепродуктов является важнейшей статьёй доходов белорусского госбюджета от внешнеэкономической деятельности. Среди основных покупателей белорусских нефтепродуктов — компании с Украины и из Великобритании.