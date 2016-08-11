Москва, 11 августа, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что Лавров и его французский коллега обсудили ситуацию в Сирии и в Нагорном-Карабахе.

Также состоялось предметное обсуждение ситуации в Крыму, где были нейтрализованы украинские разведывательно-диверсионные группы. Лавров подчеркнул, что в свете произошедшего в Крыму, международные партнёры должны убедить Киев воздержаться от опасных шагов, которые будут иметь самые негативные последствия.