Бангкок, 11 августа, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Число пострадавших от двух взрывов в курортном городе Хуахин в Таиланде возросло до 24 человек, сообщает телеканал Nation TV.

Таиланд

Среди пострадавших от взрывов насчитывается девять иностранных туристов. Пока неизвестно, есть ли среди них российские граждане.

Два взрыва прогремели на курорте Хуахин в провинции Прачуапкхирикхан на западном побережье Сиамского залива в Таиланде. Первый взрыв произошел около бара в туристическом районе, а второй прогремел через час у другого бара, находящегося в 100 метрах от первого. По сообщениям СМИ, взрывные устройства были спрятаны в цветочных горшках, а в действие были приведены сигналом с мобильного телефона.

Сообщается, что четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии, одна женщина скончалась в больнице. В данный момент район ночных баров оцеплен полицией, там работают саперы.