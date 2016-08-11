Хуахин, Таиланд, 11 августа, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Две небольшие бомбы взорвались в популярном приморском курортном городе Хуа Хин в Таиланде. Об этом со ссылкой на тайские СМИ передаёт The Associated Press. В результате погиб по меньшей мере один человек, ещё 20 получили ранения.

Таиланд

Бомбы были заложены на оживлённой улице города. Среди жертв есть как местные жители, так и иностранные туристы. Национальность последних не установлена.

Погибшей оказалась женщина, занимавшаяся уличной торговлей продуктами питания.

Пока не ясно, кто стоит за нападением, но есть предположения, что это может быть попытка застать врасплох военное правительство, пришедшее к власти два года назад.

Хуа Хин находится примерно в 200 км к югу от столицы Бангкока.