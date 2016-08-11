Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли четвертьфинальный раунд олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро в парном разряде, сообщает «Р-Спорт».

Теннис

11 августа российский дуэт, «посеянный» под седьмым номером, со счетом 6:3, 6:4 победил испанских теннисисток Гарбинье Мугурусу и Карлу Суарес-Наварро, проведя на корте 1 час 14 минут.

Теперь в полуфинале олимпийского турнира Макарова и Веснина встретятся с чешками Люцией Шафаржовой и Барборой Стрыцовой.