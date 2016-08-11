Берлин, 11 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер требует гарантировать гуманитарный коридор в сирийский Алеппо под наблюдением ООН, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

«Гуманитарный доступ не может обеспечиваться усилиями лишь одной из сторон конфликта», — говорит он в интервью FAZ, намекая не продолжение боёв в Алеппо вопреки объявленному Россией 3-часовому перемирию.

«Провозглашаемого в одностороннем порядке трёхчасового перемирия за один день недостаточно, чтобы избежать гуманитарной катастрофы», — продолжил Штайнмайер. Быстрая доставка помощи в Алеппо возможна, если удастся достичь того, «чтобы оружия молчали, а помощники получили доступ без угрозы для их жизни». Ранее немецкий министр провёл переговоры с коллегами из США и России.

В разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым Штайнмайер дал понять, что Россия в качестве союзника сирийского президента несёт особенно большую ответственность как за перемирие, так и за доступ гумпомощи.

В этом году с почти $1 млрд гуманитарной помощи ФРГ является крупнейшим донором в Сирии, отмечает газета. Берлин состоит в постоянном контакте с ООН, чтобы нарастить помощь, как только будут обеспечены подходы, отметил Штайнмайер.