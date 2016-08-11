Махачкала, 11 августа, 2016, 22:27 — ИА Регнум. МВД республики Дагестан выразило возмущение словами члена СПЧ при президенте РФ, кандидата в Госдуму по Южному одномандатному округу от Дагестана Максима Шевченко, который обвинил руководство ведомства в незаконной экспертизе криминалистов, противоправной и противозаконной практике преследования граждан, а также в предвзятом отношении при проверке подписей, собранных в поддержку кандидата в Думу. Об этом говорится в обращении членов Общественного совета при МВД республики, опубликованном на официальном сайте ведомства. В нем высказывания Шевченко называются «популистскими», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Максим Шевченко

«Это наши полицейские гибли и получали увечья в борьбе с теми, кого Шевченко так самозабвенно защищает. Каждый дагестанец знает, что идеология экстремизма имеет внешние атрибуты — борода, «не та мечеть», призывы к свержению законной власти, ненависть к органам правопорядка. Хочется спросить: «Г-н Шевченко, Вы осознаете, что защищаете права лиц, цинично нарушающих конституционный строй России». Недопустимо ставить интересы кучки бандитов выше порядка и права законопослушных граждан. Мы понимаем Ваше желание любой ценой прорваться в Государственную думу, но чьи интересы Вы будете там отстаивать. Но у нас возникают большие сомнения в истинных мотивах и целях, которыми Вы руководствуетесь», — говорится в сообщении.

Отметим, выступая на радио «Эхо Москвы» Максим Шевченко заявил, что необходимо минимизировать участие МВД в проверке его подписей, поскольку отношение экспертов-криминалистов к нему будет предвзятое. Он сказал, что сам он ранее неоднократно критиковал МВД республики и лично министра МВД по РД Абдурашида Магомедова за незаконную постановку на профучет граждан, не имеющих граждан к преступной деятельности только потому, что они ходят в салафитскую мечеть или же оставляют бороду.

Сам Максим Шевченко сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что МВД поставило под сомнение подлинность листов с подписями, собранными в его поддержку дагестанцами для выдвижения его в Думу.

«Придрались даже не к подлинности самих подписей, обратили внимание на то, что якобы даты в этих листах поставлены одной рукой. Ну и что, если даты одной рукой поставлены? Ведь все бумаги поданы в срок, какая разница, когда сделана подпись, если сама подпись не вызывает сомнения. Мы готовы привести каждого, кто подписался. В этом я вижу желание МВД помешать мне участвовать в выборах, потому что я их всегда критиковал и буду критиковать. Если все же мне не дадут участвовать в выборах и избирком Дагестана примет такое решение, я не отойду от выборов. Я поддержу того кандидата, который более всего достоит, и буду действовать с ним», — заявил Шевченко.

Решение о его допуске на выборы должно быть принято 12 августа.

Напомним, Максим Шевченко баллотируется в Госдуму по Южному одномандатному округу Дагестана, куда в основном входят горные районы Дагестана, а также города Хасавюрт и Буйнакск.