Минск, 11 августа, 2016, 22:25 — ИА Регнум. «В целях совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов» 9 августа принято постановление Совмина Белоруссии № 622, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

«Домашняя работа»

Новый документ призван привести в соответствие с законодательством постановления Совмина №5 от 21 января 2010 года «О некоторых вопросах привлечения иностранных специалистов к преподаванию в высших учебных заведениях при подготовке специалистов для ядерной энергетики», а также №362 от 10 мая 2013 года «О некоторых вопросах привлечения иностранных специалистов к реализации образовательных программ высшего образования».

Источником финансирования указан республиканский бюджет, в частности — средства, предусмотренные госпрограммой «Образование и молодежная политика» на 2016−2020 годы. В тексте постановления, подписанном председателем Совмина Андреем Кобяковым, также содержится ссылка на «иные источники» финансирования, без пояснения.

Как сообщало ИА REGNUM, деградация системы высшего образования является общей проблемой для всего постсоветского пространства. Негативные тенденции отмечены и в школах, и в вузах, и в специализированных учреждениях. Особенно сильно деградировали образовательные и научные учреждения в Средней Азии, что учёл Александр Лукашенко, предложивший коллегам направлять молодёжь в белорусские высшие и средние специальные учреждения образования, а также доведший до Минобразования задание по наращиванию «экспорта образовательных услуг».

Строительство АЭС в Белоруссии актуализировало проблему подготовки кадров для новых отраслей. Часть специалистов для БелАЭС готовят в России, часть (с опытом) привлекается из Литвы и других постсоветских республик. В дальнейшем подготовку специалистов для БелАЭС и других атомных объектов планируется осуществлять в Белоруссии с привлечением иностранных специалистов. Помимо этого в вузы постсоветской республики привлекаются лекторы по гуманитарным и другим дисциплинам, что позволяет разнообразить учебный процесс и оптимизировать республиканский бюджет.