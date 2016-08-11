Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Российские шпажистки Татьяна Логунова, Виолетта Колобова и Любовь Шутова крупно уступили румынским соперницам в полуфинале командного турнира на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро со счетом 31:45.

Логотип Олимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро

Теперь у российских спортсменок остался только шанс принести сборной России бронзовую медаль, которую надо будет оспорить в поединке со шпажистками Эстонии.

Напомним, эстонская команда в полуфинале проиграла сборной Китая, которая теперь встретится с румынскими фехтовальщицами в поединке за олимпийское золото.