Минск, 11 августа, 2016, 22:02 — ИА Регнум. ПАСЕ благодарит власти Белоруссии за приглашение наблюдать за парламентской кампанией 2016 года, отмечая при этом несоблюдение официальным Минском ранее сделанных рекомендаций по проведению избирательного процесса. Об этом говорится в опубликованном 11 августа на сайте ПАСЕ заявлении миссии организации.

George Groutas На улицах Минска

Миссия напомнила, что ПАСЕ в своём докладе о наблюдении за президентской кампанией 2015 года в Белоруссии констатировала: «Белоруссия должна реформировать избирательное законодательство, чтобы обеспечить полностью конкурентную политическую среду, которая является ключевым условием долгосрочной перспективы демократической стабильности страны». Тем не менее, отметили эксперты организации, внесённые в октябре 2015 года изменения в избирательное законодательство Белоруссии «не учли некоторые ключевые рекомендации международных организаций, в том числе Венецианской комиссии Совета Европы».

Члены миссии приветствовали создание 12 февраля межведомственной экспертной группы по улучшению избирательного законодательства, отметив при этом, что «рекомендации о внесении поправок в Избирательный кодекс будут рассматриваться только после парламентских выборов 11 сентября». Также позитивно оценены майские решения Центризбиркома Белоруссии по важным процедурным изменениям в соответствии с прежними рекомендациями ПАСЕ, главным образом, в отношении состава избирательных комиссий, обеспечения прозрачности своих решений и досрочного голосования, а также улучшения наблюдение за процессом подсчета голосов, возможности проведения предвыборной агитации.

Вместе с тем «различные представители оппозиции и гражданского общества» сообщили представителям ПАСЕ об отсутствии сбалансированности сформированных участковых избирательных комиссий (УИК): лишь 53 из 514 кандидатов от оппозиционных партий были включены в состав комиссий, вследствие чего в комиссиях доминируют представители проправительственных организаций и такое положение дел ставит под вопрос доверие избирателей к честности избирательного процесса.

«Избирательный кодекс не устанавливает четкую процедуру отбора и проверки подписей кандидатов. Некоторые представители гражданского общества и оппозиции утверждали, что процедура проверки собранных подписей не была полностью прозрачной и это может подорвать доверие к избирательному процессу», — сказано в документе.

Также была выражена озабоченность возможным давлением на доноров кандидатов от оппозиции. Оппозиционеры также предупредили миссию о существующей опасности злоупотребления административным ресурсом в ходе досрочного голосования, в которое может быть вовлечено около 30% избирателей.

Парламентская кампания в Белоруссии мало заметна, констатировали в ПАСЕ, отметив, что до голосования (11 сентября) остался месяц. Отметив жалобы оппозиционеров на злоупотребление провластных кандидатов административным ресурсом, представители организации в очередной раз напомнили об обязанности властей постсоветской республики «обеспечить равные условия кампании для всех кандидатов».

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по формированию нижней палаты двухпалатного Национального собрания — Палаты представителей, фактически началась задолго до её официального объявления. Госагитпроп Белоруссии отождествляет выборный процесс с процедурой голосования. Ожидается, что в середине августа оппозиционные СМИ опубликуют списки «палаточников». Учитывая формальные претензии США и ЕС к состоянию демократии в Белоруссии, власти постсоветской республики допустили к участию в парламентской кампании «конструктивную оппозицию», позаботившись также о выдвижении кандидатами в депутаты зависимых от госбюджета деятелей эстрады и других персонажей.

Формирование верхней палаты Нацсобрания — Совета Республики, также состоится в сентябре, но без всеобщего голосования. В итоге, по мнению экспертов, в сентябре Александр Лукашенко в очередной раз получит полностью подконтрольное двухпалатное Нацсобрание, через которое сможет оформлять любые законы. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, с тех пор Лукашенко бессменно занимает президентское кресло, но в последние годы уже не именуется в открытую на Западе «последним диктатором Европы». Нацсобрание Белоруссии также долго не признавалось в ЕС и США демократически сформированным парламентом, однако, как отмечают эксперты, в 2016 году ситуация может измениться в связи с эскалацией противостояния между Россией и Западом, которому не помешают новые рычаги давления на Москву.