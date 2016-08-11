Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Словацкие гребцы Ладислав и Петер Шкантары завоевали золотую медаль олимпийского турнира по гребному слалому каноэ-двоек, сообщает «Чемпионат».

Вёсла

В финале словацкие спортсмены показали время 101,58 сек., на 0,43 сек. опередив британских гребцов Дэвида Флоренса и Ричарда Хаунслоу. Третье место в дисциплине заняли французы Готье Клосс и Маттье Пеше уступившие лидерам 1,66 сек.

Росссийские гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стали шестыми, отстав от словацких соперников на 5,12 сек.