Ставрополь, 11 августа, 2016, 22:00 — ИА Регнум.



Steve Johnson Cтеклотара

В Ставропольском крае запускается второй стеклотарный завод холдинга «ЮгРосПродукт», остановленный летом 2015 года из-за долгов перед газовиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минпроме.

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» возобновило подачу газа на завод в селе Красногвардейском. И там началась работа по производству стекла на первой стеклоплавильной печи. На свои рабочие места вернулись 170 человек, в основном те, что работали и ранее.

«Сейчас идут работы по ступенчатому прогреву стеклоплавильной печи, которые по плану-графику продолжатся 26 дней. В начале сентября мы получим уже первое стекло, после этого понадобится ещё несколько дней на достижение необходимого химического состава стекла и начнётся выпуск готовой продукции», — рассказал глава холдинга Алексей Яшкунов.

«Работая на полной мощности, завод обеспечивал 600 рабочих мест — для нашего района это почти 10% работающего населения, и для нас возвращение этих рабочих мест важнее, чем будущие налоги», — отметил глава администрации Красногвардейского района Константин Ишков.

«Сегодня на заводе работают уже 170 человек, после запуска первой печи численность вырастет до 350 человек», — добавил он.

Завод выпускает листовое стекло, востребованное на рынке. Сейчас на него установилась хорошая цена, что должно ускорить восстановление полноценной работы предприятия.

Глава Минпрома региона Виталий Хоценко отметил, что с запуском заводов «ЮгРосПродукт» Ставропольский край вернёт себе статус крупнейшего производителя стекла разных наименований — листового стекла, банок, бутылок, фармацевтической тары. Вместе с заводами «ЮгРосПродукта» этот статус обеспечивают «Стеклотара» в Ставрополе и АО «Кавминстекло» в Минеральных Водах.

Напомним, Компания ОАО «ЮгРосПродукт», основанная в 1999 году, являлась крупнейшим холдингом предприятий по производству стекла и стеклотары мощностью производства листового стекла 16 млн м2 в год, стеклотары — 450 млн условных единиц тары в год.

Холдинг включает в себя два завода в селах Новоалександровске и Красногвардейском. Новоалександровский стеклотарный завод — единственное предприятие в России, осуществляющее полный цикл производства.

Красногвардейский стеклотарный завод — единственное предприятие на Юге России по выпуску листового стекла. Он является основным поставщиком флоат-стекла толщиной от 3 до 8 мм на Юге России и в ближнем зарубежье.

Летом прошлого года после споров об объемах поставляемого на заводы газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» полностью прекратило газоснабжение предприятий. В мае было прекращено газоснабжение Новоалександровского стеклотарного завода, в июле — Красногвардейского.

Прекращение работы заводов вызвало общественный резонанс. Сотрудники заводов выходили на митинги и требовали вмешательства властей в процесс банкротства крупнейших предприятий.

Прекращение работы заводов повлекло за собой проблемы и на фармпредприятии «Эском», производительность которого снизилась из-за недостатка медицинской тары.

Через год компании признали сумму задолженности и договорились о реструктуризации долга на трёхлетний срок. После этого подача газа была восстановлена и начался запуск заводов.

В начале июля начала работу одна печь Новоалександровского стеклотарного завода, выпускающая как раз медицинскую тару для «Эскома» объёмом 250 миллилитров и бутылки для производства напитков. В конце июля в Новоалександровске запустили вторую печь по выпуску медицинской тары ёмкостью 400 миллилитров и банки объёмом 0,95 литра.