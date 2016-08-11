Феодосия, Крым, 11 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Крыму достигло шести человек. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Минобороны.рф Капельница

Сообщается, что в результате падения пассажирского автобуса на трассе Судак — Керчь погибли шесть человек. Четверо погибли непосредственно на месте ДТП, ещё двое скончались в больницах. Среди погибших один ребенок.

Всего в автобусе находились 19 человек. 13 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, некоторые из них в коме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый пассажирский автобус вылетел с трассы и рухнул с обрыва на трассе Керчь — Судак недалеко от Феодосии в районе урочища Кизил-Таш.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).