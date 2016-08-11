Москва, 11 августа, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Центробанк России ограничил лицензию страховой группы «Уралсиб» на страхование по ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора.

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Такое решение было принято после неисполнения «Уралсибом» предписаний Центробанка. Ограничение подразумевает запрет на заключение договоров по отдельным видам страхования, договоров перестрахования и внесение в ранее заключенные договоры изменений, увеличивающих обязательства страховщика.

Это не освобождает «Уралсиб» от обязательств принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять свои обязательства по ним.