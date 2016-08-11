Москва, 11 августа, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Генеральный директор ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» Виталий Нескородов лишен своих полномочий за систематическое невыполнение заданий руководства концерна ВКО «Алмаз-Антей» и утрату доверия, сообщается на сайте раскрытия обязательной информации.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

По информации некоторых СМИ, это решение руководства может быть связано с невыполнением поставленных задач по разработке ракет для морских систем ПВО.

Новым гендиректором предприятия, которое является головным разработчиком зенитных ракетных комплексов С-300П и С-400, назначен Геннадий Бендерский, выпускник Московского института электронной техники. С 1982 года Бендерский работал на Лианозовском электромеханическом заводе, начав с должности инженера-технолога. В 1989 году он стал заместителем главного инженера завода, а с 2005 года являлся генеральным директором НПО «Лианозовский электромеханический завод». В 2013-м Геннадий Бендерский был удостоен премии правительства России в области науки и техники.