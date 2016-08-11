Париж, 11 августа, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Франция намерена на международном уровне бороться с шифрованными сообщениями, которые широко используются экстремистами для планирования терактов, передаёт Reuters. Об этом сегодня заявил глава французского МВД Бернар Казнёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Париж надеется на поддержку Берлина в данном вопросе. 23 августа в Париже Казнёв встретится со своим немецким коллегой Томасом де Мезьером. На предстоящей встрече они будут обсуждать европейскую инициативу с целью запуска международного плана действий, сказал французский министр.

Разведка Франции пытается перехватывать сообщения от экстремистов, которые все чаще пользуются зашифрованными службами обмена мгновенными сообщениями вместо соцсетей. Одним из главных пользователей таких приложений (apps), включая Telegram, являются члены запрещённой в России структуры «Исламское государство».

«Это является центральным вопросом в борьбе с терроризмом», — говорит Казнёв журналистам, имея в виду зашифрованные чаты. «Франция внесёт предложения. Я отправил несколько из них моему немецкому коллеге», — добавил он.

Казнёв оставил открытым вопрос о том, будет ли правительство требовать методов дешифровки от операторов услуг.