Москва, 11 августа, 2016, 20:44 — ИА Регнум. ВВП России во втором квартале 2016 года сократился на 0,6% по сравнению с итогами того же периода 2015 года, сообщает «Росстат».

Эмблема Федеральной службы государственной статистики

Статистическое ведомство подтвердило оценку Минэкономразвития РФ, согласно которой сокращение российского ВВП во втором квартале составило 0,6%, а в первом полугодии текущего года — 0,9%.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев ранее предположил, что показатели изменений объема ВВП России в ближайшее время должны выйти в некую «положительную плоскость», так как, по его мнению, ситуация в реальном секторе экономики улучшается, а промышленное производство уже вышло в эту же плоскость, хотя официальный прогноз Минэкономразвития РФ гласит, что в 2016 году сокращение объемов ВВП России продолжится и в среднем будет равно 0,2% в сравнении с показателями годичной давности.

Однако на фоне таких заявлений признается, что положительное сальдо торгового баланса России в июне 2016 г. сократилось на 41,4%, до $8,114 млрд. Тем не менее Министерство финансов РФ, по словам замминистра Максима Орешкина, надеется на рост ВВП России в 2016 году, если внешнеэкономический спрос на российское сырье будет повышаться.