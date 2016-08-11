Тегеран, 11 августа, 2016, 20:38 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Специальный помощник спикера Меджлиса (парламента) Ирана по международным делам Хосейн Амир-Абдоллахиян оценил политику России в Сирии.

«До недавнего времени я работал на сирийском направлении. Считаю политику Владимира Путина в Сирии и в вопросе борьбы с терроризмом продуманной и мудрой», — заявил политик агентству ISNA.

По мнению помощника спикера иранского парламента, к созданию террористических организаций на Ближнем Востоке приложили руку США и Израиль. «Ось политики Вашингтона и Тель-Авива заключается в создании и поддержке террористических организаций ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусра» (обе организации запрещены в РФ). Политика США и их союзников в Сирии и Ираке ошибочная и лишь создает новые препятствия для установления мира и безопасности в регионе», — подчеркнул Абдоллахиян.

8 августа президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Баку. Одним из ключевых вопросов было сирийское урегулирование. Москва и Тегеран тесно взаимодействуют на сирийском фронте. На сирийской территории правительственной армии помогают военные советники из Ирана, а также спецподразделение Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» и армейский спецназ.