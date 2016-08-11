Минск, 11 августа, 2016, 20:38 — ИА Регнум. «Белорусская железная дорога» получила два дизель-поезда серии ДП3 и в ближайшее время ждёт ещё два, сообщает сайт белорусского госмонополиста.

pesa.pl

Дизель-поезда серии ДП3 польской компании PESA Bydgoszcz SA закуплены в рамках реализации госпрограммы развития транспортного комплекса Белоруссии на 2016−2020 годы. Они будут осуществлять перевозки пассажиров межрегиональных линий бизнес-класса между областными центрами постсоветской республики.

«В трёхвагонном дизель-поезде ДП3 имеется 152 стационарных места для сидения. Конструкционная скорость движения поезда — 140 км/ч», — сообщили в БЖД.

Там отметили также: «Приобретение современного моторвагонного подвижного состава связано с реализацией нового формата пассажирских перевозок. Он предусматривает организацию перевозок пассажиров между областными центрами комфортабельными дизель‑ и электропоездами, что высвобождает из эксплуатации вагоны локомотивной тяги со спальными местами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БЖД закупила электровозы китайского производителя. В Белоруссии также налажено сборочное производство швейцарских электричек и реализуется программа строительства вагонов и полувагонов. Данные проекты нацелены на замещение импорта — в том числе и из России, а также освоение рынков партнёров по ЕАЭС и обеспечение транзитного потенциала постсоветской республики.