Нью-Йорк, США, 11 августа, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин выразил удивление в связи с решение властей Украины вынести на обсуждение Совета Безопасности Всемирной Организации диверсионную деятельность Киева в российском Крыму. Об этом Чуркин заявил журналистам сегодня, 11 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Он напомнил, что действия украинских властей являются «актом саботажа и терроризма». «Поэтому я очень удивлен, что они поднимают этот вопрос в Совете Безопасности ООН», — отметил российский постпред.

Напомним, ранее сегодня Киев запросил консультаций в Совбезе ООН после резкого ухудшения российско-украинских отношений.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в городе Армянске (Крым) нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинской военной разведки. Позже была пресечена попытка прорыва на российскую территорию двух других украинских ДРГ.

Семеро украинских диверсантов попали в плен. Они дают признательные показания.