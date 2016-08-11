Судак, Крым, 11 августа, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Прокуратура Судака Республики Крым начала проверку ДТП с участием рейсового автобуса, которая произошла сегодня, 11 августа, в районе села Щебетовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Исполняющий обязанности заместителя прокурора Судака Дмитрий Клочко сообщил, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

Также надзорные органы взяли под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 августа, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Судак — Керчь, опрокинулся в обрыв на трассе близ села Щебетовка. В результате четыре человека погибли, около 15 госпитализированы.