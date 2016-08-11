Анкара, 11 августа, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Террористические атаки и кризисы сократили доходы туристического сектора Турции, пишет Die Welt.

Прибыль упала

За первые шесть месяцев 2016 года прибыль упала примерно на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., говорится в отчёте турецкого Центрального банка. С января по июнь прошлого года выручка от туризма составила $7,9 млрд, а в первые 6 месяцев текущего года лишь около $4,7 млрд .

Министерство туризма ранее сообщало, что в июне в Турцию приехали на 41% меньше посетителей, чем в прошлом месяце. Основные причины упадка отрасли — теракты в крупных городах Турции и осложнение отношений с Россией. После недавнего визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербург бизнесмены в Турции рассчитывают на увеличение турпотока из России.

Попытка военного переворота 15−16 июля может ещё больше «утопить» турсектор Турции. Finansbank предупреждает, что потери во втором полугодии могут быть намного выше. Ведь пик сезона приходится на июль — сентябрь.