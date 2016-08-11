Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Ирина Комолова не сумела стать кандидатом от Партии роста в новый состав городского парламента по одномандатному округу №19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Территориальная избирательная комиссия забраковала более 10% подписей в поддержку Комоловой, что не позволяет ей получить регистрацию. Комолова призналась, что слишком поздно обнаружила «провокаторов» в команде собственных сборщиков. По ее словам, «недостоверные» подписи предоставили подруги одной из кандидатов-двойников Оксаны Дмитриевой.

Таким образом, «Партия роста» сумела зарегистрировать лишь некоторых кандидатов-одномандатников: депутатов ЗакСа Ольгу Галкину, Сергея Трохманенко, Владислава Бакулина, помощницу «настоящей» Дмитриевой Ольгу Яковлеву.

Накануне в регистрации было отказано депутату Госдумы Наталье Петуховой на основании того факта, что в документах она указала свою должность не как «депутат», а как «член комитета Госдумы».

Ранее с выборов в округах сняли депутата ЗакСа Максима Резника и помощницу Дмитриевой Маритану Кузнецову, а также муниципального депутата Дмитрия Павлова. Тем не менее у многих из них все еще есть шанс попасть в парламент, так как Горизбирком Петербурга зарегистрировал список Партии роста. Это единственная непарламентская партия, которая допущена к выборам в Северной столице, остальным было отказано.