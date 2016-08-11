Киев, 11 августа, 2016, 20:37 — ИА Регнум. В Донбассе сохраняется напряженная военная обстановка. Боевые действия не стихают на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях. Данную информацию 11 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

В частности, 11 августа заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 267 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, с позиций ВСУ было выпущено 74 артиллерийских снаряда калибра 122 и 152 мм, 164 мины калибра 82 и 120 мм. Кроме того, обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Басурин уточнил, что под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Петровский район), Александровка, Докучаевск, Еленовка, Стыла, Зайцево, Ясиноватая, Веселое, Спартак, Минеральное, Коминтерново, Ленинское и Саханка. В результате ведения боевых действий в Донецке были повреждены четыре домостроения. По словам представителя военного ведомства, украинские силовики перебросили в Донбасс 29 единиц военной техники, включая РСЗО, САУ и танки. Так, согласно разведданным, в Новгородское (Горловское направление), Валерьяновку Волновахского района, Гранитное Тельмановского района и Новоселовку Ясиноватского района ВСУ перебросили шесть единиц РСЗО «Град», 11 танков, восемь БМП, две гаубицы «Акация», САУ «Гиацинт», два автомобиля «Урал» с личным составом и еще до 50 солдат.

Кроме того, пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний ДНР информирует о ночном артобстреле прилегающей территории Макеевской исправительной колонии.

«10 августа 2016 года в 23:50 по территории, прилегающей к Макеевской исправительной колонии, со стороны дислокации подразделений Вооруженных сил Украины начался артиллерийский обстрел, который продолжался в течение 30 минут. Жертв и пострадавших среди осужденных и личного состава нет», — заверили в ГСИН.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в дополнительном размещении вблизи линии соприкосновения сторон на Луганщине еще шести танков, семи БТР и оборудовании дополнительных долговременных огневых позиций для минометных расчетов.

«В район н.п. Болотенное (2 км от линии боевого соприкосновения) прибыла колонна в количестве шести танков Т-64 из состава 28-й бригады ВСУ. В район н.п. Ольховая (в 10-километровой зоне от линии фронта) прибыла колонна в количестве семи БТР. В районе кладбища в н.п. Золотое выявлено значительное скопление военной техники 9-го батальона 59-й бригады. Также в районе н.п. Попасная, на позициях 59-й бригады, проводятся масштабные инженерные работы. По нашим данным, в этом районе готовятся дополнительные долговременные огневые позиции минометных расчетов», — рассказал Марочко.

Он считает, что украинские войска по-прежнему продолжают рассматривать силовой вариант решения конфликта в Донбассе как основной.

«В связи с этим Народная милиция готова к любому развитию событий. Для этого мы ежедневно совершенствуем свои навыки и умения, согласно плану проводим занятия по боевой подготовке», — заверил Марочко.

В свою очередь спикер администрации президента по вопросам «АТО», полковник Александр Мотузяник проинформировал, что вчера в результате боевых действий в Донбассе погиб один солдат ВСУ, еще четыре украинских бойца получили ранения.

Он сообщил, что вчера на Донецком направлении ВС ДНР совершили 23 вражеских обстрела, из них более половины — из тяжелого вооружения. При этом активизировалась боевая активность ДНР вблизи донецкого аэропорта, в частности позиции ВСУ в Песках были обстреляны из гранатометов. «Поздно ночью враг обстрелял из артиллерии и крупнокалиберных минометов украинские позиции в Опытном», — добавил Мотузяник. В Авдеевке армия ДНР обстреливала украинские войска из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По его словам, в Марьинке (Мариупольское направление) позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов, стрелкового оружия, БТР и БМП. «Вследствие боевой активности врага в Марьинке были ранены двое детей — 8 и 13 лет… повреждены три жилых дома», — уточнил Мотузяник. Полковник также проинформировал, что под обстрел ВС ДНР попали позиции украинских войск в н.п.: Гнутово, Широкино, Талаковка, Водяное. При этом войска противника вели огонь с применением минометов (более 60 мин) и артиллерии калибра 122 мм (70 снарядов).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа пресс-служба Донецкой горадминистрации проинформировала, что в результате ночного обстрела жилых кварталов ранения получил один мирный житель. «В ночь с 10 на 11 августа обстрелу со стороны ВСУ подверглись Петровский и Киевский районы. Прямые попадания зафиксированы: Киевский район по ул. Благовещенская — попадание снаряда в квартиру, повреждение автомобиля; по ул. Аристова — повреждение газопровода. Петровский район: осколочное ранение получил один человек», — говорится в сообщении.