Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов в первом матче группового этапа соревнований по бадминтону в мужском парном разряде на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро обыграли тайваньских спортсменов Шэнму Ли и Чиасинь Тсая со счётом 2:0, сообщает «Чемпионат».

Бадминтон

Победа над тайваньскими спортсменами была одержана со счетом 2:0 (21:11, 22:20).

В следующем туре группы, А 12 августа наши бадминтонисты сыграют с австралийцами, а 13 августа их ждет встреча с соперниками из Южной Кореи Ли Ен Дэ и Ю Ен Соном.

В ¼ финала олимпийского турнира по бадминтону выйдут две пары из группы.