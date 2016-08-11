Минск, 11 августа, 2016, 20:05 — ИА Регнум. «Межведомственной комиссией по сооружению атомной электростанции в Республике Беларусь принято решение о замене корпуса реактора на Белорусской АЭС. Соответствующее уведомление министерство энергетики направило российской стороне», — сообщает посольство Белоруссии в России.

пресс-служба Минэнерго Белоруссии

Белорусские дипломаты отметили, что «данное решение озвучил министр энергетики Республики Беларусь Владимир Потупчик во время рабочей поездки в Тюменскую область, отвечая на вопросы журналистов по данной теме».

Минэнерго постсоветской республики также разместило на своём официальном сайте сообщение «О корпусе реактора для Белорусской АЭС» с таким же содержанием. В Москве не подтвердили получение уведомления.

Строительство АЭС в Белоруссии «Росатом» осуществляет на средства кредита правительства РФ, которые осваивают российские и белорусские организации. Зампред Совмина постсоветской республики Владимир Семашко 19 апреля заявил, что строительство атомной электростанции в Белоруссии идёт по плану: первый энергоблок может быть запущен к концу 2018 года, а второй — к 1 июля 2020 года. БелАЭС строится по проекту «ВБЭР-1200», мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.

Вопрос замены корпуса реактора был поставлен после того, как в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора: неисправность крана и плохое крепление груза привели к соприкосновению корпуса реактора с землёй. Первый замгендиректора «Росатома» Александр Локшин, комментируя слухи о «падении реактора», заявил, что корпусу реактора не причинён ущерб, так как он рассчитан на гораздо более серьёзные воздействия. Он подчеркнул: «В данном случае никакого события, повлекшего какой-либо ущерб, не произошло. Максимум о чем можно говорить — о стершейся на корпусе заводской краске из-за трения металлических строп». Локшин также заявил о готовности «Росатома» заменить корпус реактора на новый, который строится для второго реактора, предупредив, что это скажется на сроках реализации проекта по строительству БелАЭС.

Политическое руководство Литвы, прилагающее большие усилия по срыву проекта АЭС в Гродненской области, вручило ноту МИД Белоруссии с рядом требований, в том числе независимой экспертизы «Островецкой АЭС». Среди сотрудничающих с официальным Вильнюсом «экспертов» нет ни одного, кто бы одобрительно или хотя бы нейтрально отзывался о строительстве БелАЭС.

Александр Лукашенко 4 августа также прокомментировал ситуацию, заявив, что Литва и Белоруссия должны думать вместе, как эксплуатировать БелАЭС. Он также высказался против «политизации» и «болтовни» на ядерную тематику, предложив литовским друзьям и партнёрам покупать электричество, которое будет генерироваться на будущей электростанции, в очередной раз раззадорив литовских пропагандистов, успевших поведать о решении официального Вильнюса не покупать электроэнергию с БелАЭС, непонятным образом заблокировать экспорт такого электричества из соседней республики и даже воспрепятствовать работе атомной электростанции в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, не добившись согласия литовцев на строительство АЭС в Висагинасе по «фукусимскому» проекту японской Hitachi взамен закрытой по требованию Евросоюза Игналинской АЭС, власти Литвы яростно критикуют проект БелАЭС и в упор не замечают намерений властей Польши построить близ литовской границы несколько АЭС. Дискредитацию проекта БелАЭС и нагнетание в прибалтийской республике русофобских настроений и «чернобыльского синдрома» щедро финансируют госструктуры Литвы, тесно сотрудничающие с ангажированными публицистами и общественниками, позиционирующими себя как экспертов.

Ожидается, что до 10 сентября Группа компаний АSE (в которую входят компании «Росатома») привлечёт одну из ведущих европейских компаний к стресс-тестам БелАЭС. К данным работам будут также привлечены специалисты «Курчатовского института» и других российских организаций. Заинтересованность в проведении таких тестов выразила Еврокомиссия, получившая очередные жалобы озабоченных БелАЭС литовских министров.