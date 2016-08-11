Киев, 11 августа, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Скорее всего, Украина начнет боевые действия не в Крыму, а в Донбассе. Как сообщает 11 августа Совмин ДНР, об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Я неоднократно говорил о том, что Киев готовит глобальную провокацию. И именно в августе. Это и происходит. Скорее Киев начнет боевые действия здесь у нас, в Донбассе, чем в Крыму. Потому что побоится связываться с Россией. А нас одолеть с помощью военной силы все еще надеется… Вообще Киев, поняв, что с Крымом совершил ошибку, может начать наступление в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от Крыма», — считает Захарченко.

По его словам, в случае активизации боевых действий в Донбассе подразделения ВСУ будут отброшены в Киев. «Киев ошибается. Мы сможем дать ему такой отпор, что очнется он у себя дома, на Банковой и Грушевского. Но если Киев хочет проверить — пусть идет вперед и убедится. Мы ждем», — сказал Захарченко.

Он также назвал Украину террористическим государством. «Мы много раз говорили о том, что Украина стала террористическим государством. Достаточно вспомнить сотни терактов, которые Киев совершил против наших мирных жителей. Теперь в этом убедился весь мир — после попытки совершить теракт против Крыма, то есть против мирных российских граждан на территории России. А с террористами поступают известно как — «мочат в сортире». И уж, конечно, не ведут с ними переговоры. Это говорит о готовности перейти к активным боевым действиям», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ России обвинила Украину в подготовке теракта в Крыму. При этом российские силовики заявили о ликвидации на полуострове агентурной сети украинской разведки. В ФСБ утверждают, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью житель г. Энергодар Запорожской области Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, сотрудник ГУР МО Украины. После вчерашних заявлений Москвы и обвинений Украины в организации терактов в Крыму президент Петр Порошенко поручил силовым ведомствам усилить ВСУ на админгранице с Крымом и в Донбассе. МИД Украины было поручено организовать переговоры с главами стран — участниц переговоров в «нормандском формате», вице президентом США и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.