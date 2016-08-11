Липецк, 11 августа, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В Липецкой области 24 промышленных предприятия отключены от газоснабжения из-за многомиллионных задолженностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Липецк».

gazprom.ru «Газпром»

К 11 августа просроченная задолженность промышленных потребителей за газ составила более 217 млн рублей. У 12 предприятий задолженность составляет более миллиона. От газоснабжения уже отключены 24 промышленных потребителя.

Самые большие долги образовались у ООО «С-5 Квадра» — 76,8 млн рублей. Еще 36,7 млн задолжало газовщикам АО «Тепличное», долг АО «Липецкцемент» составил 13,7 млн.

Организации, существующие за счет местных бюджетов, задолжали 11,4 млн рублей. Таких долгов больше всего накопилось в Усманском и Становлянском районах — 4,2 млн и 4 млн рублей соответственно.

Газовщики уже предупредили, что на задолженность начислят пеню. Это финансовое бремя ляжет на те же местные бюджеты — в 2015 году проценты, которые выплатили бюджетные организации, составили более 800 тысяч рублей. С 1 января 2016 года пеня выросла, так что дела организаций-должников могут в случае неуплаты пойти еще хуже.

Кроме отключения газа и ограничения его поставок ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» направил в Арбитражный суд Липецкой области четыре иска к промышленникам на общую сумму 51,2 млн рублей. Восьми предприятиям в досудебном порядке направлены претензии на 85 миллионов.