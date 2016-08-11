Белград, 11 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Парламент Сербии на специальном заседании 11 августа большинством голосов одобрил новый состав правительства республики, предложенный премьер-министром Александром Вучичем, которому был вручён мандат на формирование кабмина по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаги Сербии и России

Из 225 депутатов за новый состав кабинета министров проголосовали 163 парламентария, 62 высказались против, воздержавшихся не было.

В новом правительстве под руководством Александра Вучича появилось восемь новых имён, шесть прежних министров остались без должности. При этом, как ранее подчёркивал премьер, костяк предыдущего состава кабинета сохранён.

Должность первого вице-премьера и министра иностранных дел продолжит занимать Ивица Дачич. На посты вице-премьеров также назначены министр внутренних дел Небойша Стефанович, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зоран Михайлович и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

Пост министра обороны сохранил Зоран Джорджевич, министра финансов — Душан Вуйович, министра энергетики — Александр Антич, министра труда, соцзащиты и по вопросам ветеранов — Александр Вулин. Должность министра экономики занял Горан Кнежевич, министра юстиции — Нела Кубурович, министра здравоохранения — Златибор Лончар, министра образования, науки и технологического развития — Младен Шарчевич, министра культуры — Владан Вукославлевич.

В новом правительстве Сербии также будет три министра без портфеля (не руководящих каким-либо органом исполнительной власти, но имеющих полномочное право голоса на заседаниях правительства). Помимо Ядранки Йоксимович, отвечающей за евроинтеграцию, это будут Славица Джукич-Деянович и Милан Кркобабич.

После голосования членам нового правительства предстоит выступить с клятвой перед парламентариями, которая звучит следующим образом: «Клянусь в верности Республике Сербия и своей честью обязуюсь соблюдать Конституцию и закон, служить в должности члена правительства добросовестно, ответственно, с полной отдачей и приверженностью сохранению Косово и Метохии в составе Республики Сербия».

Ранее, выступая перед депутатами, Александр Вучич назвал главными задачами нового кабинета достижение экономической стабильности в стране и привлечение иностранных инвестиций, продолжение интеграции в Европейский союз одновременно с сохранением дружеских отношений с Россией, поддержание мира и добрососедских отношений в Балканском регионе.