Ереван, 11 августа, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Армении пытаются понять, откуда президент России Владимир Путин взял данные о зарегистрированном в Армении росте ВВП на 10%.

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10 августа на встрече со своим армянским коллегой президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна в связи с «ростом ВВП Армении на 10%» после вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Mне очень приятно отметить — хочу Вас с этим поздравить: я посмотрел данные за прошлый год, после присоединения Армении к ЕАЭС ВВП у вас вырос на 10%, как видно из бумаг. Это, конечно, очень положительный показатель. Надеюсь, что эта положительная динамика сохранится», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В свою очередь президент Армении с удовольствием констатировал, что, несмотря на региональные и глобальные проблемы в экономике, за шесть месяцев товарооборот между Арменией и Россией вырос на 12%, а армянский экспорт в Россию увеличился почти на 90% и достиг фактически исторического максимума за полугодие. «Это, конечно, и благодаря тем возможностям, которые предоставляет нам ЕАЭС. Конечно, это очень хорошо», — сказал Саргсян.

Глава Национальной статистической службы Армении Степан Мнацаканян так и не смог сказать, откуда президент России Владимир Путин взял данные о зарегистрированном в Армении росте ВВП на 10%.

Армения официально вступила в ЕАЭС 2 января 2015 года. По данным Национальной статистической службы РА, в 2015 году рост ВВП составил 3%.

Мнацаканян предположил, что, возможно, президент России прибавил также итоги 2014 года, но выяснилось, что и этого мало, ВВП за 2014−2015 гг. вместе составляет 6,6%. «Возможно, кто-то подсчитал и итоги первых месяцев 2016 года», — добавил глава Нацстатслужбы.

Эксперты общественной организации «Союз информированных граждан» подсчитали, что в 2014 году ВВП составил $11,6 млрд США, в 2015 году этот показатель значительно снизился и достиг 10,5 (зарегистрировав ровно 10%-ное снижение).

Более того, по данным IMF Международного валютного фонда, в 2016 году ВВП Армении достигнет $10,7 млрд США, что более чем на 8% меньше, чем в предшествующем ЕАЭС 2014 году.

Другими словами, ВВП Армении после вступления в ЕАЭС снизился на 8%, а не увеличился на 10%.

Что касается слов Сержа Саргсяна о том, что в течение последних шести месяцев товарооборот увеличился на 12%, а экспорт в Россию увеличился почти на 90%, то, по словам экспертов, трудно сказать, что Саргсян имел в виду, когда сказал «6 месяцев». Если это 6 месяцев в первом полугодии 2016 года, то в июле экспорт в Россию действительно увеличился вдвое по сравнению с январем. Но причина не экономический рост, а тот факт, что каждый год половину января — экономика в Армении «мертва». А в феврале, по сравнению с январем, может быть на 60−70% больше.

Саргсян, вероятно, имел в виду рост экспорта в Россию за тот же период в 2015 году. Тем не менее этот рост был обусловлен беспрецедентным падением, зарегистрированным в 2015 году (по сравнению с 2016-м, в котором экономика «возродилась»).

Тем не менее, если сравнить с предшествующим ЕАЭС, с аналогичным периодом 2014 года, экспорт из России увеличился на 25%. Но этот рост также связан с тем, что в 2016 году запрещенные в России турецкие товары (например, помидоры) часто импортируются в РА, а затем экспортируются в РФ в качестве произведенных в Армении.

Другими словами, Серж Саргсян, в отличие от своего российского коллеги, выбрал более расплывчатые и неясные термины, что затрудняет однозначное восприятие и уточнение его слов. В любом случае его заявление воспринимается как значительное увеличение экономики Армении, что не соответствует действительности.