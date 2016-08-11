Москва, 11 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Известный российский телекомментатор Виктор Гусев госпитализирован в Москве после падения, сообщает «Лайф».

pixabay.com В больнице

По неофициальным данным, у Гусева диагностированы серьёзные травмы, полученные в результате падения. Пока речь идёт о подозрении на перелом позвоночника, правда, неизвестно, насколько серьёзными являются повреждения.

Уточняется, что у Виктора Гусева может быть перелом второго и третьего позвонков поясничного отдела позвоночника.