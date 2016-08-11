Симферополь, 11 августа, 2016, 19:33 — ИА Регнум. На два месяца арестован житель Запорожской области Украины Евгений Панов решением Киевского районного суда Симферополя 11 августа. Заседание проходило в закрытом режиме.

Adam Jones Тюремная камера

После вынесения решения арестованного увели из зала суда, сообщает Крыминформ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 августа, ФСБ России распространила сообщение о предотвращении в Крыму террористических актов. Диверсантов удалось обезвредить, но в бою погибли два сотрудника ФСБ.

В числе задержанных — сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов и Андрей Захтей (имя второго задержанного сегодня сообщил МИД РФ).

Панов, как ранее сообщалось, уже дал признательные показания о подготовке диверсионных и террористических актов в Крыму в составе украинской ДРГ.