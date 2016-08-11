Каир, 11 августа, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) предварительно согласился предоставить Египту трёхлетний кредит в размере $12 млрд, передаёт Reuters. Средства пойдут на закрытие бюджетного дефицита и восстановление стабильности валютных рынков арабской страны.

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Долгожданная сделка — Extended Fund Facility (EFF) — подлежит окончательному утверждению исполнительным комитетом МВФ. Это должно произойти в ближайшие недели, говорится в сообщении глобального кредитного учреждения.

«Египет является сильной страной с большим потенциалом, но у него есть некоторые проблемы, которые срочно необходимо преодолеть», — говорит глава миссии МВФ в Каире Крис Джервис.

Среди согласованных реформ — сокращение субсидий, введение налога на добавленную стоимость (НДС) и снижение бюрократизма для иностранных инвесторов. Кроме того, МВФ добивается, чтобы Египет в денежно-кредитной политике сосредоточился на устранении хронического дефицита доллара и снижении инфляции до однозначных чисел.