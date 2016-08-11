Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу в третьем туре группового этапа Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро обыграла сборную Египта со счётом 3:0, сообщает «Чемпионат».

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Для команды Владимира Алекно эта победа стала второй в трёх матчах Олимпиады. Россиские волейболисты одержали убедительную победу со счетом 3:0 (25:11, 25:17, 25:9). Следующими соперниками наших волейболистов 13 августа станет сборная Ирана.

Напомним, ранее российская команда обыграла кубинцев и неожиданно уступила сборной Аргентины. В четвертом туре 13 августа сборная России встретится с действующими чемпионами мира — сборной Польши.