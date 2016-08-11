Ереван, 11 августа, 2016, 19:25 — ИА Регнум. В конце июля произошло знаковое для региона событие — Иран заключил базовое соглашение с Грузией по поставке газа через территорию Армении. Это событие важно и тем, что Армения может впервые стать транзитным коридором для транспортировки газа.

Photolure Строительство газопровода Иран-Армения

Договор был подписан между грузинской газовой компанией GIEC и Национальной газовой компанией Ирана в Тегеране и рассчитан на 4 месяца. Стороны планируют обновить документ после окончательного разрешения всех вопросов со страной-транзитёром.

Кроме того, создание нового коридора будет означать сокращение поставок газа из Азербайджана в Грузию.

Несмотря на создаваемые Азербайджаном препятствия, Ереван может взять на себя роль транзитёра.

В частности, после недавней встречи в Тегеране с министром энергетики и природных ресурсов Армении Левоном Йоляном, министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Иран заключил базовое соглашение с Грузией по поставкам газа через территорию Армении.

Он также подчеркнул, что Иран планирует провести пробный экспорт газа в Грузию через Армению в течение ближайших нескольких месяцев.

Как стало известно, транзит газа в Грузию через Армению будет осуществляться через новую организацию, которую должны создать стороны. Именно с этой целью правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Энергоимпекс», которое и займется вопросами, связанными с расширением импорта природного газа из Ирана.

Кроме того, в ходе встречи Зангане также заявил о намерении Ирана увеличить экспорт природного газа в Армению с 1 млн кубометров газа в сутки до 3 млн кубометров в течение ближайших нескольких лет. По словам Зангане, Иран уже временно увеличил экспорт в Армению до 3,5 млн кубометров в сутки в связи с тем, что подача российского природного газа в Армению через территорию Грузии была временно прекращена.

Роль страны-транзитёра может стать для Армении действительно очень выигрышной. Кроме того, это изменит роль страны в регионе.

ИА REGNUM поинтересовалось у старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, возможен ли вообще транзит иранского газа через Армению, и какие преимущества это может дать стране.

«Транзит газа через Армению возможен, насколько могу судить, это одна из обсуждаемых схем поставки иранского газа в Грузию. Здесь есть большие преимущества для Армении. Во-первых, диверсификация поставщиков газа для Армении полезна. Во-вторых, Армения может получить доходы от транзита. Небольшие, но все же доходы. В-третьих, Армения укрепит свои позиции в отношениях с Грузией, тем более что Азербайджан не заинтересован, чтобы Грузия покупала иранский газ», — отметил Силаев.

Отвечая на вопрос, может ли в таком случае Иран предложить Армении более доступные тарифы на газ, эксперт подчеркнул, что теоретически это возможно.

«Но есть два ограничения: Иран не будет поставлять газ себе в убыток, и Иран не сможет поставлять газа больше, чем позволяет существующий газопровод. Кроме того, есть позиция «Газпрома-Армении»: будет ли компания отстаивать свою монополию на рынке газа в Армении?» — заметил Силаев.

Вместе с тем Силаев подчеркнул, что это не тот рынок, за который «Газпром» будет изо всех сил бороться. По словам эксперта, этот рынок слишком мал, чтобы его воспринимали как предмет конкуренции с Ираном.

«Так что если наш союзник Армения получит политические и экономические преимущества от этого проекта — Россия будет только довольна», — отметил Силаев. Он также добавил, что «Газпром» участвовал в строительстве газопровода из Ирана в Армению.

«Газпром, как и его иранские коллеги, ведет переговоры с Грузией по поводу поставок газа на ее рынок. Наверное, если транзитный маршрут в Грузию состоится, «Газпром» будет принимать участие в консультациях по техническим вопросам. Если вы это называете энергетическим коридором… В любом случае речь сейчас идет о совсем небольших (особенно в масштабах российского или иранского газового экспорта) объемах», — подчеркнул Силаев.

Согласно официальным данным, за 2015 год Армения импортировала 2 626,1 млн куб. м природного газа на $514,31 млн, тогда как в 2014 году было импортировано 2 493,1 млн куб. м на $499 млн (рост на 5,3% и 3%). Импорт газа из Ирана за прошлый год составил 383,1 млн кубометров на 72,4 млн долларов против 365,9 млн кубометров на 69 1 млн долларов за 2014 год. Импорт газа из России составляет 82,2% или 2 160,1 млн куб. м природного газа с таможенной стоимостью $426,3 млн (спад на 0,09% и рост на 2,38%).