Великий Новгород, 11 августа, 2016, 19:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день, 11 августа, после отравления в лагере «Олимпиец» в больницах остаются пять детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии Великого Новгорода, трое ребят находятся в больнице в Великом Новгороде, ещё двое в Боровичах.

Больничная палата

Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

«Олимпиец» трижды в течение сезона успешно проходил проверки Роспотребнадзора. С 8 августа работа лагеря приостановлена. Сейчас выясняются причины возникновения острой кишечной инфекции, проводится дезинфекция территории лагеря и корпусов», — прокомментировал ситуацию мэр города Юрий Бобрышев (детский загородный оздоровительный лагерь «Олимпиец», расположенный в Окуловском районе, является филиалом лагеря «Гверстянец», находящегося в ведении администрации Великого Новгорода — прим. ИА REGNUM).

Напомним, жалобы детей на плохое самочувствие начались вечером 7 августа, а всего в период до 4 утра 8 августа к медикам за помощью обратились 22 человека: 21 ребёнок и один взрослый.

Третья смена началась в лагере 3 августа, на его территории находилось 126 детей. Все они в понедельник, 8 августа, были вывезены из лагеря и переданы родителям. Средства за неиспользованные дни отдыха детей родителям пообещали возместить.