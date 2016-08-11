Москва, 11 августа, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало имя второго украинского диверсанта, взятого в плен при попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) военной разведки Украины в Крым. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

Напомним, в ночь на 7 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России нейтрализовала украинскую ДРГ в городе Армянске. В ночь на 8 августа ещё две украинские ДРГ попытались прорваться в Крым, но были остановлены на границе. Некоторые украинские боевики попали в плен.

Сперва спецслужбы назвали имя только одного задержанного — Евгений Панов, уроженец Запорожской области.

Теперь МИД РФ сообщает имя второго украинского диверсанта — Андрей Захтей. Оба военнопленных уже дали признательные показания.