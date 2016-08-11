Ростов-на-Дону, 11 августа, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона», находящиеся в эти дни на сборе в Словакии, провели первый товарищеский матч. Со словацкой «Ювентой» подопечные Яна Лесли сыграли вничью — 33:33. Об этом ИА REGNUM 11 августа сообщили в пресс-службе донской команды.

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Игру можно назвать экспериментальной, так как наставник и тренерский штаб часто снимал голкипера и выпускал дополнительного полевого игрока. Также на матче отрабатывались новые комбинации. Самым результативным игроком донской команды стала Регина Шимкуте, которая отправила в ворота «Ювенты» 10 мячей.

Завтра, 12 августа, дружина Яна Лесли вновь встретится с «Ювентой», но уже в рамках международного турнира.

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Стоит отметить, что несколько игроков донского клуба находятся в Рио-де-Жанейро, где помогают сборной России выйти в финал Олимпиады-2016. Накануне команда Евгения Трефилова прошла в четвертьфинал Игр. Со счетом 36:34 была повержена сборная Швеции.