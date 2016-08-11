Йошкар-Ола, 11 августа, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В Марий Эл член участковой избирательной комиссии № 495 с правом решающего голоса фальсифицировал итоги голосования на выборах главы Марий Эл в сентябре прошлого года. Однако Советский районный суд прекратил уголовное преследование и оштрафовал фальсификатора на 30 тыс. рублей, сообщает «7x7».

Советский плакат «Дружно на выборы!»

Член избиркома узнал от одной из проголосовавших женщин, что ее муж не сможет принять участие в выборах по причине отъезда. Имея доступ к спискам избирателей, нарушитель внес фамилию отсутствующего, поддельные данные паспорта и проголосовал за отсутствующего. Какому из кандидатов отдал предпочтение член избиркома, не уточняется.

При этом сын отсутствующего мужчины, позднее пришедший на избирательный участок, заметил, что отец, находящийся в отъезде, уже проголосовал.

По словам адвоката обвиняемого, член избиркома признал свою вину и раскаивается в содеянном. Кроме того, он извинился перед избирателем, чей бюллетень он использовал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 сентября 2015 года в Марий Эл проводились выборы главы республики, которые, избежав второго тура, с результатом 50,78% выиграл действующий на тот момент руководитель региона Леонид Маркелов. Ближайший соперник — представитель КПРФ Сергей Мамаев набрал 32,31%.

Представители КПРФ, как в Марий Эл, так и в Центральном отделении партии, пытались выразить несогласие с итогами голосования. Коммунисты в Госдуме собирались направить обращения в ЦИК РФ, в затем и президенту с доказательствами о фальсификациях в ходе выборов на пост главы Марий Эл. «Мы обязаны помочь и восстановить там законность», — заявлял лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «Примерно 23% голосов утащили», — подчеркнул он, полагая, что украденные голоса были отданы в поддержку кандидата от КПРФ.

В свою очередь, Мамаев обратился с иском об отмене результатов прошедших выборов. По словам представителя коммуниста Антона Долгих, около 13% от общего числа избирателей проголосовали досрочно, 12% избирателей проголосовали вне участков, что, по мнению коммунистов, доказывает непрозрачность процедуры голосования. Также он отметил, что 2% или более 5 тыс. бюллетеней были испорчены. Долгих полагает, эти голоса были отданы за Мамаева. Иск переходил в вышестоящие судебные инстанции с октября 2015 года, и в феврале 2016 года Верховный суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу Мамаева об отмене результатов выборов на пост главы Марий Эл.

Отметим, что в Йошкар-Оле и Волжске Мамаев обошел Маркелова. Причем в Волжске разница между кандидатами внушительная — за коммуниста проголосовали 49,2% избирателей, за действующего главу — 34,9%.